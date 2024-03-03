نقل مواقع المحال دون إلغاء للترخيص .."الحقيل" يعتمد تحديث اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، اليوم، أن التحديثات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية تراعي التطور والنشاط العمراني والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتتماشى مع تنوّع احتياجات المستفيدين في قطاع التشييد والبناء، إضافة إلى تلبية تطلعات المستثمرين والمنشآت التجارية.