وزير الخارجية يؤكد اهتمام المملكة بالأمن الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر

وأوضح أن عدد القتلى المدنيين في غزة بلغ نحو 30 ألفاً، والقيود على المساعدات الإنسانية لا زالت مستمرة، وطالب سموه بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، وتمهيد الطريق لعملية ذات مصداقية تُمكن السلطة الفلسطينية، وتسمح بأن يكون هناك مسار نحو السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن ما تقوم به إسرائيل الآن يعرض آفاق السلام والأمن الإقليميين للخطر.