عمره 110 سنوات.. ما أهمية قصر ماكسيموس الذي احتضن مباحثات ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني؟

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، استُخدِم القصر لفترة قصيرة مقراً لإقامة للسفير الأمريكي في أثينا، وفي عام 1952م قرر "ماكسيموس" الذي ينسب اسم القصر إليه، بيعه إلى الدولة اليونانية، وقد حولت الحكومة اليونانية القصر منذ منتصف الخمسينيات حتى عام 1982م إلى بيت ضيافة لكبار الشخصيات الأجنبية، التي تزور اليونان، ومن بينهم الرئيس اليوغوسلافي السابق المارشال جوزيف تيتو عام 1955م، ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر عام 1980م.