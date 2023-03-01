ما بين منظّمين وداعمين.. أكثر من 100 جهة تشارك في المؤتمر الهندسي الثالث

وأضاف: المعرض المصاحب للمؤتمر يحظى بمشاركة عدة جهات من القطاعين العام والخاص والمتعلقة؛ بهدف استعراض أبرز برامجها وأحدث تقنياتها وخدماتها للزوار والمشاركين من المهندسين والمهندسات والفنيين، وطلاب وطالبات البرامج الهندسية، إضافةً إلى المهتمين. ويضمّ المؤتمر ورش عمل متنوّعة تستهدف مجال إدارة المشاريع، وأبرز المشروعات الهندسية الوطنية الكبرى، إضافةً إلى دور المرأة السعودية في القطاعات الهندسية، والتي تأتي ضمن برامج الهيئة المهنية تجاه القطاع الهندسي والعاملين فيه.