ما بين منظّمين وداعمين.. أكثر من 100 جهة تشارك في المؤتمر الهندسي الثالث

تشارك أكثر من 100 جهة من القطاعين العام والخاص، في المؤتمر والمعرض الهندسي في نسخته الثالثة، الذي تنظِّمه الهيئة السعودية للمهندسين خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 2 مارس 2023م، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وذكر الأمين العام للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن المؤتمر والمعرض الهندسي الثالث يضمّ أكثر من 100 جهة تشارك في أعماله.
وأشار إلى أن جميع هذه الجهات تأتي ما بين منظِّمة وداعمة، ومشاركة في فعالياته على المستويين المحلي والدولي.
وأكّد العبداللطيف أهمية التشارك والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وسعيًا إلى تحقيق مستهدفات مستقبل الهندسة في المملكة نحو الإسهام في تعزيز منظومة القطاع الهندسي.
وأضاف: المعرض المصاحب للمؤتمر يحظى بمشاركة عدة جهات من القطاعين العام والخاص والمتعلقة؛ بهدف استعراض أبرز برامجها وأحدث تقنياتها وخدماتها للزوار والمشاركين من المهندسين والمهندسات والفنيين، وطلاب وطالبات البرامج الهندسية، إضافةً إلى المهتمين. ويضمّ المؤتمر ورش عمل متنوّعة تستهدف مجال إدارة المشاريع، وأبرز المشروعات الهندسية الوطنية الكبرى، إضافةً إلى دور المرأة السعودية في القطاعات الهندسية، والتي تأتي ضمن برامج الهيئة المهنية تجاه القطاع الهندسي والعاملين فيه.