الرياض.. "التعاون الرقمي" تستضيف أول اجتماع مع مسؤولي شبكات التواصل الاجتماعي

وبعد سلسلة من الجلسات النقاشية العالمية التي عُقدت في عام 2023 كجزء من مسرعة العالم الرقمي Digital Space Accelerators DSA التابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي تركز على "المعلومات المضللة عبر الإنترنت"، استند هذا الاجتماع إلى الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، حيث شارك ممثلون Google وLinkedIn وMeta وTikTok كمجموعة رئيسية من أصحاب المصلحة لمناقشة هذا الموضوع الجوهري الذي يؤثر على العالم الرقمي.