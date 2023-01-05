"سار" تُوقع اتفاقية مع رتال للتطوير العمراني بشراكة تُعد الأولى من نوعها مع القطاع الخاص

أبرمت رتال للتطوير العمراني، اتفاقية مع الخطوط الحديدية السعودية "سار"، في شراكة تُعد الأولى من نوعها مع القطاع الخاص، مع ما تشهده المملكة من نهضه عمرانية تحضر هذه الشراكة لتسهم في إيجاد مشاريع حضرية تُمكن "سار" من استثمار فرص نوعية، وذلك من خلال الشراكة مع مطور عقاري كبير كمجموعة رتال بخبراتها المتراكمة والممتدة على مدى سنوات عديدة.