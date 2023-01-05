"سار" تُوقع اتفاقية مع رتال للتطوير العمراني بشراكة تُعد الأولى من نوعها مع القطاع الخاص

أبرمت رتال للتطوير العمراني، اتفاقية مع الخطوط الحديدية السعودية "سار"، في شراكة تُعد الأولى من نوعها مع القطاع الخاص، مع ما تشهده المملكة من نهضه عمرانية تحضر هذه الشراكة لتسهم في إيجاد مشاريع حضرية تُمكن "سار" من استثمار فرص نوعية، وذلك من خلال الشراكة مع مطور عقاري كبير كمجموعة رتال بخبراتها المتراكمة والممتدة على مدى سنوات عديدة.
وستثمر الاتفاقية عن تطوير المشروع الأول، وهو مركز تجاري ترفيهي متعدد المميزات في قلب مدينة الأحساء بجوار محطة قطار الهفوف، ويهدف المشروع إلى خلق وجهة تجارية ترفيهية لسكان المدينة والزوار والمسافرين، مما سيساهم في الارتقاء بجودة الخدمات في المدينة.
يمتد المشروع على مساحة تتجاوز الـ24 ألف متر مربع وتم تخصيص ما يزيد على 10 آلاف متر مربع لتكون ساحات ومناطق مفتوحة، وسيشمل المشروع إنشاء جسر مشاة يربط بين المجمع ومحطة القطار لتسهيل تنقل المسافرين وتحقيق الاستفادة الكبرى من المشروع، والعودة بالنفع على المسافرين والزوار وسكان المدينة.
وقد تم اختيار الموقع ليكون في منتصف الأحساء مجاورًا لجميع الخدمات العامة وأبرز معالم المنطقة؛ مما سيوفر تجربة حديثة وفريدة للزوار، حيث سيشمل محلات تجارية عالمية ومطاعم ومقاهٍ متنوعة، ومسطحات خضراء وممشى ومركزًا رياضيًّا بمساحات تجارية تزيد على 8 آلاف متر مربع.
وعبّر رئيس مجموعة رتال للتطوير العمراني التنفيذي المهندس عبدالله بن فيصل البريكان عن سعادته بهذا الشراكة الأولى من نوعها، التي ستثمر عن مشاريع مستقبلية واعدة، وذكر أن المجموعة تفخر بشراكتها النوعية مع "سار" لأنهم يمتلكون رؤية واضحة تضع الاستثمار وتطوير المشاريع نصب أعينها، وأكد على مواصلة رتال تبني مشاريع مشابهة تساهم بشكل أساسي في تطوير مدن المملكة العربية السعودية، ودعم جودة الحياة فيها بما يساهم في تحقيق رؤية 2030.