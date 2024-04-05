الباحة.. تجهيز 412 جامعاً ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الباحة الشيخ نواف بن عايض الغامدي أن العمل مكثف على مدار الساعة منذ دخول شهر رمضان؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية بيوت الله تعالى ورصد الخلل والمشاكل الفنية والعمل على معالجتها بشكل فوري.