الباحة.. تجهيز 412 جامعاً ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك
أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الباحة استعداداته لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر للعام الحالي 1445 هجرية من خلال تجهيز 412 جامعاً ومصلى؛ وذلك من حيث صيانتها وتجهيزها وتعقيمها والتأكد من سلامة أجهزة الصوت ومكيفات التبريد عن طريق مؤسسات الصيانة والنظافة والتشغيل وبمتابعة أكثر من 250 مراقباً ومراقبة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الباحة الشيخ نواف بن عايض الغامدي أن العمل مكثف على مدار الساعة منذ دخول شهر رمضان؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية بيوت الله تعالى ورصد الخلل والمشاكل الفنية والعمل على معالجتها بشكل فوري.
يأتي هذا فيما حدد فرع الوزارة بالمنطقة موعد إقامة صلاة العيد بعد الشروق بـ 15 دقيقة، وتم الإعلان عن أسماء الجوامع والمصليات بوسط المدينة وجميع المحافظات والمراكز التابعة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد وجّه في وقت سابق بفتح جميع الجوامع بالإضافة لمصليات العيد لأداء الصلاة فيها، وفي حال تغير المناخ وهطول الأمطار يتم الاكتفاء بالجوامع والمصليات المغلقة؛ حفاظاً على سلامة المصلين.