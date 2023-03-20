"الزعاق": في هذه الحالات فقط يمكننا رؤية هلال رمضان بالعين المجردة

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إنه "منذ لحظة ولادة شهر شعبان، والقمر يسير خلف الشمس متجهًا من الغرب إلى جهة الشرق، ويحاول بكل جدية أن يدرك الشمس".
وأضاف: "سيدركها في تمام الساعة الثامنة و٢٢ دقيقة من مساء يوم الثلاثاء، وفي ذلك المساء سيغرب القمر قبل مغيب الشمس ولن يولد بعد، وعندئذ لا يوجد القمر بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء، وفي الأربعاء سيكون له مكوث قرابة الـ٤٠ دقيقة، وعلى هذا الأساس ستكتمل عدة شهر شعبان ٣٠ يومًا والخميس ٢٣ أول أيام شهر رمضان الفضيل".
وأكمل الزعاق: رمضان لهذا العام سيبدأ في يوم ينتهي فيه، سيبدأ يوم الخميس وينتهي الخميس، ويوم الجمعة أول أيام العيد.
وقال: غرة رمضان الخميس وعدته 29 يومًا فلكيًّا.
ولفت الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن الهلال لا يُرى بالعين المجردة أو بالعين المسلحة؛ إلا إذا تحققت أركانه وتوافرت شروطه.
وأضاف: "له ركنان؛ أن يولد القمر قبل مغيب الشمس، وأن يكون للقمر مكوثٌ بعد مغيب الشمس، وشروطه أن يخرج من حيز شعاع الشمس ومن حيز الغبار والأتربة وسط الأجواء".