"الزعاق": في هذه الحالات فقط يمكننا رؤية هلال رمضان بالعين المجردة

وأضاف: "سيدركها في تمام الساعة الثامنة و٢٢ دقيقة من مساء يوم الثلاثاء، وفي ذلك المساء سيغرب القمر قبل مغيب الشمس ولن يولد بعد، وعندئذ لا يوجد القمر بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء، وفي الأربعاء سيكون له مكوث قرابة الـ٤٠ دقيقة، وعلى هذا الأساس ستكتمل عدة شهر شعبان ٣٠ يومًا والخميس ٢٣ أول أيام شهر رمضان الفضيل".