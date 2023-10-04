بالفيديو.. المحلل الرياضي "الرزيحان" لـ"يا هلا بالعرفج": بالرغم من هلاليتي إلا أن النصر الأقرب للبطولة

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع المحلل الرياضي "بندر الرزيحان"، تحدث خلاله عن علاقته بالمشي التي يخجل منها؛ وذلك بسبب عمله، وقد كان أهم قرار اتخذه أثناء المشي هو قرار الزواج في سن مبكرة، أما في المجال الرياضي فيقول: "وفقًا للأمور الفنية، وبالرغم من هلاليتي، النصر هو الأقرب للبطولة".