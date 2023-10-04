بالفيديو.. المحلل الرياضي "الرزيحان" لـ"يا هلا بالعرفج": بالرغم من هلاليتي إلا أن النصر الأقرب للبطولة
استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع المحلل الرياضي "بندر الرزيحان"، تحدث خلاله عن علاقته بالمشي التي يخجل منها؛ وذلك بسبب عمله، وقد كان أهم قرار اتخذه أثناء المشي هو قرار الزواج في سن مبكرة، أما في المجال الرياضي فيقول: "وفقًا للأمور الفنية، وبالرغم من هلاليتي، النصر هو الأقرب للبطولة".
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض الدكتور العرفج كتاب "امرأة في مسار البناء"، وهو سيرة للأميرة "نورة بنت عبدالرحمن" للكاتبة الدكتورة "دلال الحربي"، وهو كتاب يتمتع بالسرد الجميل ودقة المعلومات.. كما عرض مقطعًا مرئيًّا للكاتبة وهي تتحدث عن الكتاب.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج فيديو "طارق المنصور"، مدير الاتصال والإعلام بقنوات SSC، يتحدث فيه عن مدى مواكبة التشجيع والإعلام الرياضي للتطور الذي تشهده الرياضة السعودية.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى عامل المعرفة قصة الأغنية التي ظن كاتبها أنها جلبت له المرض هو والملحن والفنان "جورج وسوف".