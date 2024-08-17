"سدايا" تدعو العموم والجهات المعنية لإبداء مرئياتهم حول البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية

وتهدف الوثيقة إلى وضع بنود تعاقدية قياسية في العقود والاتفاقيات التي تتضمن نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة لدولة أو منظمة دولية ليست ضمن قائمة الدول أو المنظمات الدولية التي يتوفر لديها مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية.