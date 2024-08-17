"سدايا" تدعو العموم والجهات المعنية لإبداء مرئياتهم حول البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حول البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية (تيسير)؛ وذلك قبل نهاية 30 أغسطس 2024م.
وتهدف الوثيقة إلى وضع بنود تعاقدية قياسية في العقود والاتفاقيات التي تتضمن نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة لدولة أو منظمة دولية ليست ضمن قائمة الدول أو المنظمات الدولية التي يتوفر لديها مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية.
ويأتي إطلاق هذا الاستطلاع من منطلق حرص (سدايا) على ألا يقل مستوى حماية البيانات الشخصية خارج المملكة، عن مستوى الحمايـة المقرر في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
ويمكن المشاركة في الاستطلاع من خلال الرابط التالي:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/SCC/Pages/default.aspx#.