التعاونية الرّاعي البلاتيني لملتقى الأكاديمية المالية 2025 تحت شعار "نبتكر لنمكن"

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الابتكار وتنمية رأس المال البشري بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، أعلنت التعاونية أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مشاركتها كراعٍ بلاتيني في ملتقى الأكاديمية المالية 2025، المقرر انعقاده في مدينة الرياض في 8 أكتوبر 2025 تحت شعار "نبتكر لنمكن"، حيث يجمع الملتقى نخبة من القيادات والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي ليكون منصة استراتيجية لتبادل الخبرات والمعرفة.
وتأتي مشاركة التعاونية في هذا الحدث الوطني البارز تأكيدًا على ريادتها في سوق التأمين السعودي، ودورها المحوري في دعم المبادرات الوطنية، خصوصًا تلك المعنية بتطوير الكفاءات المحلية، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي.
وبهذه المناسبة، قال عاصم السعوي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في شركة التعاونية: "نفخر في التعاونية برعايتنا البلاتينية لهذا الحدث الوطني الذي يجمع نخبة من قادة الفكر وصناع القرار في القطاع المالي. مشاركتنا تنطلق من إيماننا العميق بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة والنمو في القطاعين المالي والتأميني."
وأضاف السعوي: "نؤكد التزامنا بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تمكين الكفاءات الوطنية، وتقديم حلول تأمينية مبتكرة تواكب التحولات الرقمية المتسارعة وتلبي تطلعات المجتمع.“
ويعد ملتقى الأكاديمية المالية منصة محورية ضمن المبادرات الاستراتيجية التي تسعى إلى دفع عجلة تطور القطاع المالي وازدهاره في المملكة، حيث يضم مجموعة شاملة من الأنشطة المبتكرة والحلول المتطورة والبرامج المؤثرة المصممة لتعزيز النمو المهني المستمر وتقوية الروابط بين قادة القطاع والمهنيين، إضافةً إلى تعزيز الجهود التعاونية نحو تنمية رأس المال البشري بشكل مستدام، كما يمثل فرصة فريدة للحوار المباشر الغني بالمحتوى الحصري والمتخصص حول أبرز الموضوعات المالية بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين من مختلف القطاعات.
وتُجسّد التعاونية مكانتها الراسخة كرائدة في قطاع التأمين بالمملكة على مدى أكثر من خمسة وثلاثين عامًا، من خلال دورها المحوري كشريك استراتيجي في تطوير القطاع المالي وتعزيز قدراته، ودعم برامج تأهيل وبناء الكفاءات الوطنية، مع التزامها الراسخ بتبني مبادئ الابتكار ونشر المعرفة وتكريس ممارسات الاستدامة، بما يعزز مساهمتها في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة.
ومن خلال هذه المشاركة، تسعى التعاونية إلى ترسيخ موقعها الريادي في السوقين المحلي والإقليمي عبر استعراض خبراتها في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، وتقديم نموذج متكامل للحلول التأمينية الذكية والمستدامة. كما تجدد الشركة التزامها بدعم الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية وتطويرية متخصصة، تُعنى بتمكين المواهب السعودية في مختلف المجالات المالية والتأمينية.