التعاونية الرّاعي البلاتيني لملتقى الأكاديمية المالية 2025 تحت شعار "نبتكر لنمكن"

ويعد ملتقى الأكاديمية المالية منصة محورية ضمن المبادرات الاستراتيجية التي تسعى إلى دفع عجلة تطور القطاع المالي وازدهاره في المملكة، حيث يضم مجموعة شاملة من الأنشطة المبتكرة والحلول المتطورة والبرامج المؤثرة المصممة لتعزيز النمو المهني المستمر وتقوية الروابط بين قادة القطاع والمهنيين، إضافةً إلى تعزيز الجهود التعاونية نحو تنمية رأس المال البشري بشكل مستدام، كما يمثل فرصة فريدة للحوار المباشر الغني بالمحتوى الحصري والمتخصص حول أبرز الموضوعات المالية بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين من مختلف القطاعات.