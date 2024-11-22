"فيصل بن مشعل" شخصية العام للمسؤولية المجتمعية.. هنا "إنسانية أمير" يصفها "أبا الخيل"

أكّد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك" الدكتور راشد بن محمد أبا الخيل؛ أن حصول أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز؛ على جائزة شخصية العام للمسؤولية المجتمعية لعام ٢٠٢٤م، لم يكن مفاجأة؛ بل إنجازٌ غير مستغرَبٍ، مشيراً إلى ما يقدّمه الأمير في جمعية "كبدك" التي يقف على ناصية مجلس إدارتها.
وأوضح "أبا الخيل"؛ أن وجوده كنائبٍ لرئيس مجلس إدارة "كبدك" -الأمير فيصل بن مشعل- ولقاءه به باستمرارٍ يُظهر تجليات الأمير في البذل والعطاء؛ حيث يتنامى لميادين أرحب في الجمعيات الأخرى، وتحديداً في منطقة القصيم.
وأضاف: يستشعر الأمير أن هذا العمل في سياق المسؤولية من أجل تعزيز القيم الاجتماعية والإنسانية؛ الأمر الذي يُسهم في نهوض المجتمع؛ حيث نلمس حرص الأمير وتأكيده بذل الجهد لمساعدة المرضى المسجلين لدى الجمعية، ومتابعة أحوالهم، ومَن يستحقون الدعم المالي من مرضى الكبد.
وتابع "أبا الخيل"؛ حديثه قائلاً: إن أمير منطقة القصيم حريصٌ على تلمُّس أحوال جميع المستفيدين في جمعية "كبدك" أو الجمعيات الأخرى، ويحث خلال اجتماعات مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية بالاحتساب والتذكير بالأجر والثواب لخدمة المرضى.
وأشار إلى أن الحديث عن أعمال الأمير الأخرى من الصعوبة حصرُها؛ إذ له في كل ميدانٍ خيري أو نشاطٍ تنموي وتطويري وزراعي، السبق والتشجيع، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الجوانب الاجتماعية والتوعوية والتطوعية والإنسانية.
وسأل "أبا الخيل"؛ الله -عزّ وجلّ- أن يديم على أمير القصيم الصحة والعافية والتوفيق والسداد، وأن يديم على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والعاملين المخلصين معهم.