"فيصل بن مشعل" شخصية العام للمسؤولية المجتمعية.. هنا "إنسانية أمير" يصفها "أبا الخيل"

أكّد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك" الدكتور راشد بن محمد أبا الخيل؛ أن حصول أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز؛ على جائزة شخصية العام للمسؤولية المجتمعية لعام ٢٠٢٤م، لم يكن مفاجأة؛ بل إنجازٌ غير مستغرَبٍ، مشيراً إلى ما يقدّمه الأمير في جمعية "كبدك" التي يقف على ناصية مجلس إدارتها.