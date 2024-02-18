مناظر خلابة وحياة برية وتكوينات عجيبة.. شاهد واكتشف المتعة بـ"موقع الحجر الطبيعي"

كما تحرص الهيئة الملكية لمحافظة العلا دائمًا على المحافظة على المكتسبات التاريخية والتراثية والثقافية المادية وغير المادية وتأهيلها بما يتوافق مع المواصفات العالمية، حيث يعد موقع الحجر الأثري من أقدم المواقع في المنطقة، ومر عليه العديد من الحضارات التي لا تزال آثارها حاضرة إلى وقتنا الحالي، وكانت مزدهرة بالسكان والحياة البرية.