إعلان أسماء الفنانين المشاركين في الدورة الافتتاحية من "بينالي الفنون الإسلامية"

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين، إلى جانب غيرهم ممن سيُفصَح عنهم لاحقًا، الأسماء التالية: أحمد ماطر، إدريس خان، إيغشان آدمز، أيمن زيداني، أيمن يسري ديدبان، إيهاب قرمازي، بريك لاب، بسمة فلمبان، بيا عثماني، تاوس ماخاتشيفا، جوزيف نعمة، جيمس ويب، حمدين كين، دال – مختبر الفن الرقمي، ديما سروجي، رند العربي، ريم الفيصل، زياد جمال الدين، ل.أ.فت أركيتكتس، سارة إبراهيم، سارة العبدلي، ستوديو باوند، سلطان بن فهد، سين معماريون، شهبور بويان، عادل القريشي، عبدالرحمن الشاهد، علياء فريد، العمارة المدنية، فرح بهبهاني، قمر الزمان، شادن، لبنى شودري، لين عجلان، مبارك بوحشيشي، معاذ العوفي، معتز نصر، ناصر السالم، نورا العيسى، نورة السايح، هارون جان-سالي، هارون ميرزا، هدى لطفي، وائل شوقي، ياسمين لاري، يزيد أولاب.