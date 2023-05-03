سيارة BMW الجائزة الكبرى لحملة بنك البلاد للحسابات

في إطار مواكبته للعروض الحصرية التي يقدّمها لعملائه الحاليين والجُدُد، أعلن بنك البلاد عن حملة العروض الحصرية للحسابات، داعياً إلى اكتشاف الفخامة وأرقى معايير الخدمة، والحصول على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى سيارة BMW الفئة السابعة، ضمن الحملة التي أطلقها البنك مؤخراً.
وقد أتاحت الحملة فرصة انضمام العملاء الجدد أو ترقية حسابات العملاء الحاليين إلى برامج وحسابات الخدمات الخاصة أو التميّز الماسي أو التميّز الذهبي للتّمتُّع بمزايا استثنائية وخدمات متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية تشمل خدمة على مدار الساعة من قبل مدراء علاقة ذوي كفاءة عالية، والدخول إلى صالات كبار الشخصيات في معظم المطارات حول العالم، والحصول على أولوية الخدمة عبر صالات مُخصّصة في فروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة، أضافة إلى أسعار وخصومات حصرية لجميع المنتجات والخدمات تشمل برامج التمويل البطاقات الائتمانية بحدود أعلى و مزايا استثنائية بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج مكافآت البلاد للحصول على مكافآت وقسائم شرائية واسترداد نقدي
وسيتمتع العملاء الجدد والحاليين عند تعزيز أرصدتهم بفرص متعددة للفوز بسيارة BMW الفئة السابعة 2023 وسيارة BMW الفئة الثالثة 2023، والعديد من الجوائز القيّمة تشمل أجهزة ذكية أبل آيفون 14 وأجهزة لوحية أبل آيباد.
يُذكر أن بنك البلاد كان قد قدّم العديد من الخدمات والمبادرات بطُرُق رقمية مُبتكرة لتحسين تجربة العملاء، حيث يتيح البنك خدمة فتح الحسابات عبر "تطبيق البلاد" للأجهزة الذكية من أي مكان وخلال وقت قصير، كما يمكن للعملاء في حال رغبتهم زيارة أحد فروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة، في حين يسعد باستقبالهم سفراء وسفيرات البلاد لخدمتهم وإثراء تجربتهم.