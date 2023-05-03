سيارة BMW الجائزة الكبرى لحملة بنك البلاد للحسابات

وقد أتاحت الحملة فرصة انضمام العملاء الجدد أو ترقية حسابات العملاء الحاليين إلى برامج وحسابات الخدمات الخاصة أو التميّز الماسي أو التميّز الذهبي للتّمتُّع بمزايا استثنائية وخدمات متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية تشمل ​خدمة على مدار الساعة من قبل مدراء علاقة ذوي كفاءة عالية، والدخول إلى صالات كبار الشخصيات في معظم المطارات حول العالم، والحصول على أولوية الخدمة عبر صالات مُخصّصة في فروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة، أضافة إلى أسعار وخصومات حصرية لجميع المنتجات والخدمات تشمل برامج التمويل البطاقات الائتمانية بحدود أعلى و مزايا استثنائية بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج مكافآت البلاد للحصول على مكافآت وقسائم شرائية واسترداد نقدي