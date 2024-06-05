"الجاسر" يقف على جاهزية منظومة "النقل" لخدمة ضيوف الرحمن

ودشن الوزير الجاسر خلال زيارته لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية، عدداً من التقنيات الحديثة، منها مركز القيادة والسيطرة بميناء جدة الإسلامي، وغرفة التحكم المتنقلة التي تسهم في رفع الامتثال بالأنظمة والاشتراطات ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتطبيق الأجرة الذي يسهم في توفير وسائل نقل متعددة بمركبات حديثة مجهزة بأفضل الخدمات وتتضمن وسائل دفع متعددة تشمل الدفع الإلكتروني، بالإضافة لتقنية سيارة الرصد الآلي التي تصل دقتها في تحديد نوع المركبة إلى 99٪، وأخيراً تقنية الفحص الفني على جانب الطريق عبر محطات متنقلة تسهم في فحص المركبات بسرعة ودقة، حيث يأتي ذلك في إطار تبني التقنيات الحديثة وتطبيقها لرفع كفاءة الخدمات، وإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام.