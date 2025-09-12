التقنية الرقمية للبنات بالرياض تشارك في المعسكر الكشفي الإندونيسي الإسلامي الأول 2025

وأضافت أن مشاركة الكلية في هذا المعسكر تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة، وإبراز دورها في المحافل الدولية، مشيرةً إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لتعزيز الهوية الوطنية والإسلامية، وتنمية مهارات الشباب والفتيات، وترسيخ حضور المملكة في الفعاليات المحلية والدولية