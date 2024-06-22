يعادل استهلاك 240 يومًا.. "المسند": المكيف الصحراوي يستهلك 600 لتر ماء خلال 24 ساعة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن المكيف الصحراوي بقوة ثلث حصان يستهلك من الماء خلال 24 ساعة عمل في فصل الصيف الحار، وشديد الجفاف، وسرعة مروحة المكيف على الأعلى؛ نحو 600 لتر من الماء، أي يعادل ما يشربه الفرد من الماء لـ240 يومًا.