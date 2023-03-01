استئصال أورام ليفية بحجم 2 كيلو من رحم ثلاثينية بولادة ينبع الصناعية

استقبل قسم النساء والولادة بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، مريضة في العقد الثالث كانت تعاني وجود أورام ليفية متعددة بالرحم بعد أن تقرّرت لها إزالة الرحم في عديدٍ من المراكز الطبية التي تمّت مراجعتها.
وبعد تقييم الحالة وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة عن طريق الأشعة التلفزيونية والرنين المغناطيسي تبيّن وجود عددٍ كبيرٍ من الأوام الليفية الحميدة داخل الرحم، وبعد توفيق الله، تمكّن الفريق الطبي من استئصال مجموعة أورام ليفية من الرحم وعددها 13 ورماً تزن قرابة كيلو جرامين اثنين مع الحفاظ على سلامة الرحم دون استئصال والمحافظة على القدرة الإنجابية.