استئصال أورام ليفية بحجم 2 كيلو من رحم ثلاثينية بولادة ينبع الصناعية

وبعد تقييم الحالة وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة عن طريق الأشعة التلفزيونية والرنين المغناطيسي تبيّن وجود عددٍ كبيرٍ من الأوام الليفية الحميدة داخل الرحم، وبعد توفيق الله، تمكّن الفريق الطبي من استئصال مجموعة أورام ليفية من الرحم وعددها 13 ورماً تزن قرابة كيلو جرامين اثنين مع الحفاظ على سلامة الرحم دون استئصال والمحافظة على القدرة الإنجابية.