الأكبر مساحة.. مزرعة نموذجية إرشادية في وادي بن هشبل تدخل "غينيس"

وأكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه بعسير أحمد بن محمد آل مجثل، أن اختيار هذه المزرعة الإرشادية البحثية كأكبر مزرعة مستدامة على مستوى العالم بمساحة تجاوزت ٣ ملايين و٢٠٠ ألف متر مربع، واحتواءها على ٥٠ حقلًا إرشاديًّا يتم فيها تطبيق أفضل الممارسات الزراعية والعلمية، كما يتم تطبيق أفضل الممارسات فيما يخصّ الري بالمياه المجددة والمعالجة ثلاثيًّا والصالحة للري المقيد وغير المقيد.