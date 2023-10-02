محليات

القبض على شخصين بأبوعريش لترويجهما الحشيش والأمفيتامين والشبو

إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة
القبض على شخصين بأبوعريش لترويجهما الحشيش والأمفيتامين والشبو

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنَيْن بمحافظة أبوعريش في منطقة جازان؛ لترويجهما مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
حشيش

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