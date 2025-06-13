جهود أمنية واسعة في عدة مناطق تُسفر عن ضبط مهربين ومروجين لكميات من الحشيش والقات والإمفيتامين

وأكدت الجهات الأمنية استمرارها في متابعة وضبط كل من تسوّل له نفسه الإخلال بأمن المجتمع من خلال تهريب أو ترويج المواد المخدرة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، أو عبر الرقم 995 التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أو البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مع التأكيد على سرية البلاغات التامة.