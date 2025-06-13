جهود أمنية واسعة في عدة مناطق تُسفر عن ضبط مهربين ومروجين لكميات من الحشيش والقات والإمفيتامين

أسفرت جهود الجهات الأمنية المختصة عن ضبط عدد من المهربين والمروجين لمواد مخدرة في عدة مناطق بالمملكة، في إطار الحملات المستمرة للتصدي لأنشطة التهريب والترويج والحد من انتشار المخدرات.
ففي منطقة جازان، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، إضافة إلى أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وفي السياق ذاته، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (46) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في محافظة الفرشة، وتم تسليمه إلى جهة الاختصاص.
أما دوريات حرس الحدود بمنطقة جازان، فقد ضبطت ثلاثة مخالفين من الجنسية اليمنية في قطاع الدائر، أثناء محاولتهم تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. كما تمكن حرس الحدود بمنطقة عسير من القبض على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بعد ضبطهم وهم يهرّبون (72) كيلوجرامًا من القات المخدر في قطاع الربوعة.
وفي المنطقة الشرقية، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على أربعة مواطنين لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، إضافة إلى (108) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وفي منطقة الجوف، أوقفت مكافحة المخدرات مواطنًا لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وأكدت الجهات الأمنية استمرارها في متابعة وضبط كل من تسوّل له نفسه الإخلال بأمن المجتمع من خلال تهريب أو ترويج المواد المخدرة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، أو عبر الرقم 995 التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أو البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مع التأكيد على سرية البلاغات التامة.