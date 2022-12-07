"هنقرستيشن" راعيةً وشريكةً لفعاليات عطاء وطن

مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الموظفين والموظفات من الشركة ساهموا بالمشاركة في تنظيم فعاليات اليوم السعودي والعالمي للتطوع؛ دعمًا وتحفيزًا لبناء الوطن، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة في العمل والتنمية المجتمعية.