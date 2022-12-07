"هنقرستيشن" راعيةً وشريكةً لفعاليات عطاء وطن

رعت شركة "هنقرستيشن" فعاليات "عطاء وطن" في اليوم السعودي العالمي للتطوع في مدينة الرياض، حرصًا منها على تحقيق مسؤوليتها المجتمعية، واستمرارًا لجهودها في تيسير العمل الخيري.
برعاية وحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ أقيمت فعاليات اليوم العالمي للتطوع، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام؛ تعزيزًا لقيم العمل التطوعي الذي تضمنته مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول إلى مليون متطوع نهاية عام 2030م.
وأشاد الوزير الراجحي عند زيارته لجناح "هنقرستيشن" بالدور الذي تقوم به الشركة من دعم لرفع مستوى ثقافة التبرع، ومساعدة الجمعيات في تحقيق أهدافها لخدمة المجتمع.
ومن جهته صرّح مدير التواصل المؤسسي في هنقرستيشن الأستاذ خالد الخراشي، "بأن الشركة تشارك في فعاليات "عطاء وطن" استمرارًا لعملها ودعمها في مجال العمل التطوعي والخيري لأكثر من عشر سنوات، وتواصل الشركة دعمها لكل ما فيه خدمة للوطن والمواطن".
مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الموظفين والموظفات من الشركة ساهموا بالمشاركة في تنظيم فعاليات اليوم السعودي والعالمي للتطوع؛ دعمًا وتحفيزًا لبناء الوطن، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة في العمل والتنمية المجتمعية.
يذكر أن "هنقرستيشن" مكّنت عملاءها من تقديم أكثر من 40,000,000 ريال سعودي من خلال تطبيقها، تحت أيقونة بشعار "عطاؤك يفرق"، وتتضمن الأيقونة مجموعة من الجمعيات والمنصات الخيرية الموثوقة، التي تعزز من سهولة التبرع وترفع من معدلات المساهمات المجتمعية.