تعويضها بالمياه ورطوبة التربة.. توصيات لتقليل تأثيرات الحرارة على المحاصيل

قدم الإرشاد الزراعي مجموعة من التوصيات الإرشادية المهمة لكيفية تقليل تأثيرات التغيرات المناخية على محاصيل الفاكهة والخضراوات.
ونصح الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة مع ارتفاع درجات الحرارة، بضرورة العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه وضمان وجود رطوبة تربة كافية للنباتات، تجنبًا للأضرار وحدوث لسعة الشمس على الثمار.
وشدد على أهمية إجراء رشات بسلكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم للتر لأشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر في المساء أو الصباح الباكر، وتجنب الرش بأي مركبات أثناء النهار واشتداد درجات الحرارة.