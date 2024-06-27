تعويضها بالمياه ورطوبة التربة.. توصيات لتقليل تأثيرات الحرارة على المحاصيل

ونصح الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة مع ارتفاع درجات الحرارة، بضرورة العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه وضمان وجود رطوبة تربة كافية للنباتات، تجنبًا للأضرار وحدوث لسعة الشمس على الثمار.