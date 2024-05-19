محاولات للنصب والاحتيال وتحرُّش وإساءة للذات الإلهية.. الجناة في قبضة رجال الأمن

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسية المصرية، ومواطن في مكة المكرّمة، قاموا بنشر إعلانات عن حملات حج وهمية ومضلة عبر منصّات التواصل؛ تضمنت توفير سكنٍ للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدّسة بغرض النصب والاحتيال.