محاولات للنصب والاحتيال وتحرُّش وإساءة للذات الإلهية.. الجناة في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسية المصرية، ومواطن في مكة المكرّمة، قاموا بنشر إعلانات عن حملات حج وهمية ومضلة عبر منصّات التواصل؛ تضمنت توفير سكنٍ للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدّسة بغرض النصب والاحتيال.
وفي مكة المكرّمة، تمّ القبض على مواطنٍ قام بالإساءة إلى الذات الإلهية في محتوى بإحدى منصّات التواصل الاجتماعي.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض في الرياض على مقيمَيْن مخالفَيْن لنظام الإقامة قاما بترويج حملات حج وهمية في مكتبٍ للنقل البري، بادعاء توفير سكنٍ ووسائل نقل للمشاعر المقدّسة بغرض النصب والاحتيال.
وفي تبوك، تمّ القبض على مواطن قام بالتحرُّش بامرأتين، فيما تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية السورية بالحدود الشمالية قام بارتكاب أفعالٍ مُخلة بالآداب العامة وسلوكياتٍ خادشة للحياء وذات إيحاءاتٍ جنسية، وتوثيق ذلك ونشره بمنصّات التواصل الاجتماعي.
ونجحت قوات الأمن في مكة المكرّمة في ضبط وافدٍ بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، قام بالترويج عبر منصّات التواصل عن حملة حج وهمية وادّعاء توفير مساكن بغرض النصب والاحتيال.