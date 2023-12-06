المملكة وروسيا.. علاقة استراتيجية وتقارب الرؤى وتوافق المصالح

وأكدت الأحداث الدولية حرص قيادتَي البلدين على تعزيز العلاقات القائمة بينهما على مبدأ احترام القوانين الدولية، والسيادة، علاوة على تطابق وجهات النظر الثنائية تجاه العديد من الملفات المعقدة على المستويين الإقليمي والدولي؛ ومنها ملف الاقتصاد الدولي، بوصفهما قطبي الاقتصاد النفطي اللذين أسهما بشراكتهما الاستراتيجية في استقرار أسعار النفط، وإيجاد توجه إيجابي في سوق النفط. وأسهم تأسيس اللجنة السعودية الروسية المشتركة، ومجلس الأعمال السعودي الروسي، في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتنويع وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي، وإيجاد أرضية تجارية واستثمارية قادرة على دفع عجلة التبادل التجاري بالاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية 2030، والمشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2023، نحو "12514.345134" ريالًا سعوديًّا، مثلت الصادرات الوطنية غير النفطية منها "48.525652" ريالًا سعوديًّا، وشملت "الألمنيوم ومصنوعاته، لدائن ومصنوعاتها، أصنافًا متنوعة من معادن عادية، فواكه، منتجات كيماوية عضوية". فيما بلغت قيمة الواردات غير النفطية "12465.819482" ريالًا سعوديًّا، وشملت "منتجات معدنية، حبوب، لحوم وأحشاء وأطراف للأكل، الحديد والصلب "فولاذ"، شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية". وتأكيدًا على مكانة المملكة الاقتصادية، أيدت روسيا الاتحادية مبادرة دعوة المملكة للانضمام إلى تكتّل "بريكس" الاقتصادي إلى جانب "روسيا الاتحادية والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا"؛ حيث أكد الرئيس الروسي بوتين أن دعم بلاده يأتي تقديرًا لجهود سمو ولي العهد، حفظه الله، في دعم التوازن والاستقرار في أسواق النفط، وقدرة سموه على تحقيق الخطط التنموية الطموحة للمملكة. وأسهمت جهود المملكة في توصل دول منظمة أوبك وروسيا الاتحادية لاتفاق "أوبك+" التاريخي الذي يدعم استقرار أسواق النفط، من خلال تبنّي منهجية مواءمة حجم الإنتاج مع مستوى الطلب العالمي على النفط، بما يخدم المنتجين والمستهلكين؛ مما انعكس إيجابًا على استقرار أسعار الطاقة العالمية، وعزز وتيرة الاتصالات الثنائية بين الرياض وموسكو على مستوى القيادة في البلدين.