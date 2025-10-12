مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات غذائية مخصصة للأطفال في قطاع غزة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس عبوات حليب مخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتولى المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة تنفيذ خطة توزيع شاملة استهدفت آلاف الأسر الأكثر تضررًا في القطاع.
وعبر ذوو الأطفال عن خالص شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على جميع المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، مؤكدين أن توزيع حليب الأطفال يمثل تدخلاً إنسانيًّا عاجلًا يسهم في إنقاذ حياة أطفالهم ويحدّ من انتشار سوء التغذية بينهم، في وقت تعاني فيه العائلات من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية وغياب البدائل المتاحة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.