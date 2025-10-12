مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات غذائية مخصصة للأطفال في قطاع غزة

وعبر ذوو الأطفال عن خالص شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على جميع المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، مؤكدين أن توزيع حليب الأطفال يمثل تدخلاً إنسانيًّا عاجلًا يسهم في إنقاذ حياة أطفالهم ويحدّ من انتشار سوء التغذية بينهم، في وقت تعاني فيه العائلات من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية وغياب البدائل المتاحة.