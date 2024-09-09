بعد فشل الحي بـ"المياسم".. "مدينة الإعلاميين بجدة".. حلم 300 إعلامي "هل تحققه الوزارة؟"

لا تزال آمال أكثر من 300 إعلامي بجدة تطمح في أن تعيد وزارة البلديات والإسكان النظر في إنشاء مدينة الإعلاميين بالمحافظة، بعد تعثر المشروع المسمى بـ"حي الإعلاميين" في مشروع "مياسم جدة"، والذي كان من المقرر أن تنفّذه إحدى شركات التطوير، والذي أُعلن عنه قبل نحو أربعة أعوام.