بعد فشل الحي بـ"المياسم".. "مدينة الإعلاميين بجدة".. حلم 300 إعلامي "هل تحققه الوزارة؟"

لا تزال آمال أكثر من 300 إعلامي بجدة تطمح في أن تعيد وزارة البلديات والإسكان النظر في إنشاء مدينة الإعلاميين بالمحافظة، بعد تعثر المشروع المسمى بـ"حي الإعلاميين" في مشروع "مياسم جدة"، والذي كان من المقرر أن تنفّذه إحدى شركات التطوير، والذي أُعلن عنه قبل نحو أربعة أعوام.
وكان قد أُعلن في حينه أن المشروع سيقام على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويحتل موقعًا استراتيجيًّا في "أبحر الشمالية"، القلب الجديد المزدهر بشمال جدة، والذي تم تصميمه بمفهوم عميق للاحتياجات المستقبلية للسوق السعودي.
ويأتي إنشاء حي الإعلاميين في "مياسم جدة" ضمن خطط الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لبناء مجتمعات إعلامية ذات أسلوب حياة ملائم يتميز بمساكن ومرافق متفردة ومحفزة تُسهم في جعلها أفضل وجهة للإعلاميين.
ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي ضمن بيئة متكاملة الخدمات، ويضم 5.336 وحدة سكنية متنوعة بتصاميم عصرية فريدة تناسب الإعلاميين.
وعلمت "سبق" أن المطور لم يكمل المشروع؛ مما أدى إلى فشله؛ فيما طالب إعلاميو جدة، وزارة البلديات والإسكان بإعادة تنفيذ مدينة أحلامهم والتي كانت من المقرر أن تجمعهم؛ أسوة بزملائهم في الرياض والمنطقة الشرقية.