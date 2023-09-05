"تعليم الطائف" يطلق حصصَ "اللغة الصينية" في 50 مدرسة ثانوية للبنين والبنات

وتفصيلًا: أوضحت إدارة التعليم بالطائف في بيان أوردته لـ"سبق"، أن هذا البرنامج يستفيد منه أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة، ويكون دور المدارس هو تهيئة قاعات مجهزة بوسائل عرض صوتية ومرئية؛ لعرض المحتوى الوزاري للبرنامج الإثرائي للغة الصينية، بمعدل حصة واحدة أسبوعيًّا خلال حصص الإتقان، وبإشراف معلم ميسر لكل مجموعة من الطلاب، ويقتصر دور المعلم في الحصة على دعم وتوجيه الطلبة نحو التعلم الذاتي خلال حصة الإتقان.