"تعليم الطائف" يطلق حصصَ "اللغة الصينية" في 50 مدرسة ثانوية للبنين والبنات

أطلقت الإدارةُ العامة للتعليم بالطائف، اليوم الثلاثاء، برنامجَ اللغة الصينية الإثرائية في أكثر من خمسين مدرسة ثانوية للبنين والبنات "نظام المسارات" الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول الحالي، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور ساعد الثبيتي، ومديري إدارتَي الإشراف التربوي للبنين والبنات، وبمتابعة من المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.
وتفصيلًا: أوضحت إدارة التعليم بالطائف في بيان أوردته لـ"سبق"، أن هذا البرنامج يستفيد منه أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة، ويكون دور المدارس هو تهيئة قاعات مجهزة بوسائل عرض صوتية ومرئية؛ لعرض المحتوى الوزاري للبرنامج الإثرائي للغة الصينية، بمعدل حصة واحدة أسبوعيًّا خلال حصص الإتقان، وبإشراف معلم ميسر لكل مجموعة من الطلاب، ويقتصر دور المعلم في الحصة على دعم وتوجيه الطلبة نحو التعلم الذاتي خلال حصة الإتقان.
يُذكَر أن البرنامج الإثرائي للغة الصينية ارتبط بحوافز متعدّدة للطلاب والطالبات على مستوى المدرسة، الإدارة، الوزارة؛ منها ما يلي: احتساب مشاركة الطلبة في حصص الإتقان الإثرائية في دعم تعلم زملائهم داخل الصف من الأعمال التطوعية، ويحصل الطالب الذي ينهي البرنامج بنجاح وبشكل كامل على عشر ساعات عمل تطوعية، وترصد له ضمن الأعمال التطوعية التعاونية والتعلم الذاتي.
بالإضافة لذلك يتمّ تكريم أفضل خمسة طلاب في إدارات التعليم، ولإدارة التعليم تكريم العدد الذي تراه مناسبًا، والرفع بأفضل "16" طالبًا، و"16" طالبةً لتكريمهم على مستوى الوزارة، وإلحاقهم ببرامج أو رحلات معرفية تربوية مناسبة، وتزويد كل إدارة تعليم حقّقت مستهدفاتها بخطاب شكر من الوزارة.