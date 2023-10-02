بـ 42 مئوية.. هذه المدينة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت المدينة المنوّرة 42 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.