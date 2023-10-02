بـ 42 مئوية.. هذه المدينة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت المدينة المنوّرة 42 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: المدينة المنوّرة 42 مئوية، وكل من مكة المكرّمة وبريدة والعلا والأحساء 41 درجة، تليها الدمام والصمان والتنهات ووادي الدواسر وحفر الباطن والخرج والدهناء 40 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 12 مئوية، تليها أبها 15 درجة، والباحة 16 درجة، ثم القريات 17 درجة، وطريف 18 مئوية، ونجران 19 درجة.
وسجّلت ينبع وجدة والقنفذة أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.