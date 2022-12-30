رغم انتهاء المدة.. "إحكام" تواصل استقبال طلبات سداد الفواتير

تواصل منصة "إحكام" حتى اليوم الجمعة، استقبال طالبات سداد الفواتير رغم إعلانها في وقت سابق عن انتهاء المدة المحددة أول أمس الأربعاء، وسط تفاؤل بين المواطنين بتمديد الفترة لـ6 أشهر إضافية كفرصة أخيرة بدءاً من العام الميلادي الجديد.
وقالت المنصة اليوم الجمعة من خلال صفحتها على "تويتر"، وذلك في ردها على بعض الاستفسارات الراغبة في السداد: "نأمل السداد حتى لا يتم إلغاء الطلب أو حذفه"، في إشارة إلى أنه مستمر إلى هذه اللحظة.
وبين مواطنون أن الفواتير لاتزال مفتوحة، وبالإمكان السداد، موضحين أنهم يأملون من المسؤولين في عقارات الدولة ومنصة "إحكام" العمل على التمديد حتى لا تضيع جهودهم ويخسرون الرسوم التي تم دفعها للمكاتب، بعد الرفع بالطلبات مع بقاء السداد فقط لظروف قد تعرض لها البعض، فجعلته يؤجل قيمة الفواتير الخاصة بالمنصة على أمل التمديد، كما أن فترة ستة أشهر كافية لإنهاء إجراءات السداد، بدءًا من العام الجديد.
وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" قد أعلنت انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات في الخامس من الشهر الماضي، غير أنها عملت على تمديد فترة السداد لمدة شهر تنتهي بنهاية الأربعاء القادم.
وأكدت "إحكام" أن اللجان ستواصل عملها بالنظر في الطلبات والبت فيها حتى تاريخ 10/ 8/ 1445هــ، وأن اللجان المشكَّلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستواصل عملها في استقبال ودراسة طلبات التعديلات الشكلية المتعلقة بالصكوك، الصادرة من المحاكم قبل صدور الأمر الملكي رقم (أ/ 218) في 25/ 03/ 1441هــ، ومعالجتها نظامًا.