رغم انتهاء المدة.. "إحكام" تواصل استقبال طلبات سداد الفواتير

وبين مواطنون أن الفواتير لاتزال مفتوحة، وبالإمكان السداد، موضحين أنهم يأملون من المسؤولين في عقارات الدولة ومنصة "إحكام" العمل على التمديد حتى لا تضيع جهودهم ويخسرون الرسوم التي تم دفعها للمكاتب، بعد الرفع بالطلبات مع بقاء السداد فقط لظروف قد تعرض لها البعض، فجعلته يؤجل قيمة الفواتير الخاصة بالمنصة على أمل التمديد، كما أن فترة ستة أشهر كافية لإنهاء إجراءات السداد، بدءًا من العام الجديد.