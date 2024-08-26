"هيئة النقل": إصدار 448,210 بطاقات تشغيل في النصف الأول من 2024م

كشفت الهيئة العامة للنقل عبر إحصائياتها للعمليات التشغيلية نصف السنوية أن إجمالي بطاقات التشغيل المصدرة خلال منتصف العام الحالي 2024م، بلغت (448,210) بطاقات، بينما بلغت في الفترة المماثلة من العام السابق 2023م، (360,010) بطاقات، وسجلت نسبة النمو ارتفاعًا قدره (24%).
وأشارت الهيئة إلى أن بطاقات التشغيل التي تم إصدارها عبر البوابة الإلكترونية بلغت (369,820) بطاقة، وسجلت البطاقات المصدرة من مراكز خدمات الأعمال المنتشرة حول المملكة (78,390) بطاقة.
وأكدت أن إلزام المنشآت والأفراد العاملين في أنشطة النقل بإصدار بطاقات التشغيل يأتي بهدف تعزيز السلامة وضمان جودة الخدمات المقدمة والمتطلبات الفنية للمركبات، والتحقق من جميع الاشتراطات اللازمة للمركبات وتوفر البيانات المطلوبة.
وتتضمن بطاقات التشغيل 4 عناصر أساسية هي بيانات المنشأة، وبيانات بطاقة التشغيل، وكذلك بيانات المركبة، وأخيرًا بيانات الترخيص، وتُتيح الهيئة إمكانية الإصدار أو التجديد لبطاقات التشغيل إلكترونيًا عبر منصة لوجستي .
كما تتيح الهيئة عددًا من وسائل التواصل لتقديم المقترحات والحصول على مزيد من المعلومات عبر مركز الاتصال الموحد 19929، أو الموقع الرسمي .