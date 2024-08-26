"هيئة النقل": إصدار 448,210 بطاقات تشغيل في النصف الأول من 2024م

كشفت الهيئة العامة للنقل عبر إحصائياتها للعمليات التشغيلية نصف السنوية أن إجمالي بطاقات التشغيل المصدرة خلال منتصف العام الحالي 2024م، بلغت (448,210) بطاقات، بينما بلغت في الفترة المماثلة من العام السابق 2023م، (360,010) بطاقات، وسجلت نسبة النمو ارتفاعًا قدره (24%).