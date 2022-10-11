فيصل بن معمر يفتتح الملتقى العلمي العاشر للترجمة في القاهرة.. غدًا

ويتضمن الملتقى جلستين؛ الأولى برئاسة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها كل من: الدكتورة كرمة سامي، مدير المركز القومي للترجمة بجمهورية مصر العربية، بورقة عمل بعنوان "واقع الترجمة في الوطن العربي: نحو استشراف الحلول"؛ والدكتور هيثم الناهي المدير العام للمنظمة العربية للترجمة، بورقة عمل بعنوان "نحو تأسيس معايير علمية للترجمة"؛ ومحمد الفريح مدير إدارة النشر والترجمة بشركة العبيكان، بورقة عمل بعنوان "أثر تأخر دور الترجمة: التحديات والحلول"، وشريف إسماعيل بكر مدير النشر والترجمة في العربي للنشر، بورقة عمل بعنوان "مسؤوليات دور النشر في دعم حركة الترجمة".