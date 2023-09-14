الأحد.. "جامعة المؤسس" تطلق الملتقى المهني الـ11 تحت شعار "جدير بالثقة"

من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد، أن الجامعة حرصت منذ نشأتها على تمكين وتطوير طلابها وخريجيها بالشكل الأمثل لمواكبة سوق العمل، ضمن منظومة تعليمية وتدريبية وبحثية؛ بهدف إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة؛ مشيرًا إلى أن الملتقى يعتبر من أهم الفعاليات السنوية التي تنظمها الجامعة لطلابها وخريجيها ولعموم أفراد المجتمع.