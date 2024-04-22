تعزيزًا للعمل المؤسسي.. "المنافسة" تعتمد استراتيجية التحول الرقمي

اعتمدت الهيئة العامة للمنافسة استراتيجية التحول الرقمي، وذلك انطلاقًا من رؤيتها في الاستراتيجية وهي الوصول إلى بنية رقمية ممكّنة للأعمال ومحفزة للابتكار، التي تسعى إلى تمكين دور الهيئة في حماية المنافسة وتشجيعها من خلالها لدعم التقنيات المبتكرة.