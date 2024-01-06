تسريع الوتيرة.. مطالبات بجسور دوران تربط الطريق الساحلي بالدولي القديم بالدرب

وبيّنوا أن التقاء الطريقين في المحافظة يشكّل نقطة زحام مستقبلية، بالإضافة إلى أن منطقة الدوران الآمنة التي يتمّ فتحها حاليًّا لا تفي بالغرض؛ نطرًا لحجم توقعات الحركة المرورية على ذلك الطريق، مشيرين إلى أهمية إنشاء جسور دوران تفي بذلك.