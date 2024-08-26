العودة المدرسية في أرقام بـ"تعليم الطائف": اجتماعات وجولات تفقُّدية.. وجاهزية الأمن والسلامة للمباني

وفي جانب التهيئة والتدريب تم تقديم 40 برنامجًا تدريبيًّا للكوادر التعليمية والإشرافية، وعقد لقاء سُبل حماية وتعزيز النزاهة، وبرنامج "حياك" لاستقبال 400 من المعلمين والمعلمات الجدد، وبرنامج الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد لـ400 معلم ومعلمة، ولقاء التوجيه الطلابي في ضوء تمكين المدرسة لـ300 موجه وموجهة، وتدريب 20 موجهًا صحيًّا وموجهة صحية ضمن البرنامج التأسيسي، ولقاء دور الأسرة في دعم رحلة الطالب التعليمية من "التوجيه الطلابي"، كما تمت صيانة 6618 حاسبًا آليًّا، و447 جهاز بروجكتور، و197مختبرًا، و240 سبورة ذكية، و51 شاشة تفاعلية، مع تأمين 2680 طاولة وكرسيًّا، و243 آلة تصوير، و76 فصل رياض أطفال، و88 مُشغِّل وسائط، كذلك توجيه 390 معلمًا جديدًا، و5921 معلمًا ومعلمة بحركة النقل الداخلي، و109 مديري مدارس ومديرات، و120 وكيل ووكيلة مدرسة.