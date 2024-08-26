العودة المدرسية في أرقام بـ"تعليم الطائف": اجتماعات وجولات تفقُّدية.. وجاهزية الأمن والسلامة للمباني

تواصل الإدارة العامة للتعليم في الطائف خدمة أكثر من 930 مستفيدًا في الإدارة، وخدمة 563 مستفيدًا بمركز القبول الموحد، وخدمة 700 مستفيد بقسم القبول "للبنين والبنات"، وخدمة 2000 مستفيد بالمكاتب الداخلية والخارجية، وحلاً أوليًّا لـ679 تذكرة، وحلاً نهائيًّا لـ363 تذكرة عبر نظام تواصل، إضافة لـ24 مؤشرًا للجاهزية، و7 اجتماعات، و15 جولة تفقدية، و3 قيادات وزارية لزيارة 9 مدارس، وذلك خلال الأسبوع المنصرم في إطار استعداد الإدارة للعودة للدراسة.
وأوضحت إدارة التعليم بالطائف في بيان خاص لـ"سبق" أنه تم إحداث 13 روضة، و12 مدرسة، والتخلص من 23 مبنى مستأجرًا، وتأهيل 7 مدارس، وترميم 3 مدارس، وصيانة طارئة لـ14 مدرسة، وتنفيذ صالات لـ4 مدارس.
وأبانت أنه تمت جاهزية الأمن والسلامة للمباني بنسبة 100%، والحراسات الأمنية 100%، وعقود الصيانة 100%، وعقود النظافة 100%، فيما تم تدشين 300 حافلة للتعليم العام، و82 حافلة مخصصة، تخدم 1100 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة، وإطلاق 9 لجان فرعية ومركزية للقبول.
وفي جانب التهيئة والتدريب تم تقديم 40 برنامجًا تدريبيًّا للكوادر التعليمية والإشرافية، وعقد لقاء سُبل حماية وتعزيز النزاهة، وبرنامج "حياك" لاستقبال 400 من المعلمين والمعلمات الجدد، وبرنامج الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد لـ400 معلم ومعلمة، ولقاء التوجيه الطلابي في ضوء تمكين المدرسة لـ300 موجه وموجهة، وتدريب 20 موجهًا صحيًّا وموجهة صحية ضمن البرنامج التأسيسي، ولقاء دور الأسرة في دعم رحلة الطالب التعليمية من "التوجيه الطلابي"، كما تمت صيانة 6618 حاسبًا آليًّا، و447 جهاز بروجكتور، و197مختبرًا، و240 سبورة ذكية، و51 شاشة تفاعلية، مع تأمين 2680 طاولة وكرسيًّا، و243 آلة تصوير، و76 فصل رياض أطفال، و88 مُشغِّل وسائط، كذلك توجيه 390 معلمًا جديدًا، و5921 معلمًا ومعلمة بحركة النقل الداخلي، و109 مديري مدارس ومديرات، و120 وكيل ووكيلة مدرسة.
وفيما يتعلق بالاستعداد في الاتصال المؤسسي فقد تم نشر 23 خبرًا صحفيًّا، و48 من لوحات الطرقات الإلكترونية، و32 رسالة اتصالية x، و275 Instagram و100 Snapchat 100 و45 تصميمًا و"إنفوجرافيك"، و20 بوابة إخبارية، كما تم تفعيل حسابات المدارس لبث رسائل عن العودة للدراسة، بلغت 1600 حساب، فيما زار معرض وفعالية العودة للدراسة بمجمع قلب الطائف 300 زائر.
أما إحصائيات المستفيدين فقد بلغت خدمة المستفيدين في الإدارة 930، وخدمة المستفيدين بمركز القبول الموحد 563، وخدمة المستفيدين بقسم القبول (للبنين والبنات) 700، وخدمة المستفيدين بالمكاتب الداخلية والخارجية 2000، وهكذا تكتمل العودة في 1673 مدرسة وروضة بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف.