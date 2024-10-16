"البكر": مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين تهدف إلى تسليط الضوء على إسهاماتهم الاقتصادية وقصص نجاحهم

أكّد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، أن البرنامج يسعى إلى إثراء حياة الإنسان في المقام الأول ما ينعكس على الأسرة والمجتمع ككل، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، وفي هذا الإطار، جاء تدشين مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" من قبل وزارة الإعلام جزءاً من جهود ومبادرات البرنامج الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المقيمين في المجتمع المحلي، وإثراء تجاربهم، إلى جانب تسليط الضوء على إسهاماتهم الاقتصادية وقصص نجاحهم.