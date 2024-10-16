"البكر": مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين تهدف إلى تسليط الضوء على إسهاماتهم الاقتصادية وقصص نجاحهم

أكّد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، أن البرنامج يسعى إلى إثراء حياة الإنسان في المقام الأول ما ينعكس على الأسرة والمجتمع ككل، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، وفي هذا الإطار، جاء تدشين مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" من قبل وزارة الإعلام جزءاً من جهود ومبادرات البرنامج الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المقيمين في المجتمع المحلي، وإثراء تجاربهم، إلى جانب تسليط الضوء على إسهاماتهم الاقتصادية وقصص نجاحهم.
وأضاف "البكر"، أن المملكة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، قامت بجهود متواصلة لجذب واستقطاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إنشاء مركز الإقامة المميزة. ومع تزايد وتيرة المشاريع في مختلف القطاعات، شهدت المملكة افتتاح أكثر من 500 شركة عالمية لمقارها الإقليمية، ما جعلها وجهة جاذبة للأعمال والكفاءات من شتى الدول.
وأوضح "البكر"، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الترابط والتواصل بين المقيمين والمجتمع المحلي، وبناء جسور التواصل بين الثقافات، وتعزيز المشاركة المجتمعية بين المقيمين والمواطنين من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم وتوفير الخيارات الترفيهية والثقافية المختلفة.