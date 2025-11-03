انطلاق مؤتمر الطب التجميلي الرابع بالرياض بمشاركة عالمية واسعة وجلسات متخصصة

تنطلق يوم الجمعة المقبل 7 نوفمبر 2025 فعاليات "مؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي" في نسخته الرابعة، وذلك في فندق فيرمونت بالرياض، بمشاركة واسعة من متحدثين متخصصين من المملكة والدول العربية، إلى جانب خبراء من أوروبا وكوريا الجنوبية وتركيا.
ويُقام المؤتمر على مدى يومين، الجمعة والسبت، وسط حضور كبير من الأطباء والطبيبات المختصين في طب وجراحة التجميل، ويهدف إلى عرض أحدث ما توصّل إليه الطب التجميلي وأمراض الشعر والبشرة، من خلال جلسات علمية متخصصة تشمل تقنيات مثل العلاج بمادة الإكسوزوم، وعلاج حب الشباب بالليزر.
وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور محمد بن صالح الخويلد أن المؤتمر يمثل فرصة مميزة لتبادل الخبرات والتجارب الطبية، والاطلاع على أبرز التطورات العالمية في مجال طب وجراحة التجميل، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تتضمن برامج وورش عمل تسبق انطلاق الفعاليات الرسمية.
وأضاف "الخويلد" أن الورش المصاحبة ستستعرض أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية، بمشاركة نخبة من المتحدثين من المملكة، وأوروبا، وكوريا، وتركيا، ومصر، بما يسهم في تطوير وتنمية المهارات والمعرفة للممارسين الصحيين والمهتمين بهذا المجال.
وأكد أن البرنامج العلمي للمؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 20 ساعة تعليم طبي مستمر، ويستهدف الأطباء والممارسين الصحيين وطلاب وطالبات الطب المهتمين بهذا التخصص.
كما أشار إلى تخصيص قسم خاص للجراحة التجميلية يتضمن بثًا مباشرًا من غرف العمليات، بالإضافة إلى جلسة مخصصة لبث تشريحي مباشر لمناطق مختلفة من الوجه.