انطلاق مؤتمر الطب التجميلي الرابع بالرياض بمشاركة عالمية واسعة وجلسات متخصصة

ويُقام المؤتمر على مدى يومين، الجمعة والسبت، وسط حضور كبير من الأطباء والطبيبات المختصين في طب وجراحة التجميل، ويهدف إلى عرض أحدث ما توصّل إليه الطب التجميلي وأمراض الشعر والبشرة، من خلال جلسات علمية متخصصة تشمل تقنيات مثل العلاج بمادة الإكسوزوم، وعلاج حب الشباب بالليزر.