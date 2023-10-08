"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وتبوك والشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رابغ وخليص والخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة على الجموم والكامل والعاصمة المقدسة والطائف وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وحقل وضباء ونيوم شرما. وتشهد أتربة مثارة على تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الجوف أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة معظم محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد الرياض أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.