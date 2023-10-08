"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رابغ وخليص والخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة على الجموم والكامل والعاصمة المقدسة والطائف وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.