منحهم اللغز وحله.. ولي العهد يكشف عن "نهج السعودية المتوازن" في التعامل مع التغيُّر المناخي

ولا شك أن دعوات بعض النشطاء في العالم الغربي، الداعين إلى وقف الاعتماد على الوقود الأحفوري، مثل: النفط والفحم ومشتقاتهما بالكلية، تتضاءل أمام كلمات ولي العهد الواقعية؛ إذ لا يمكن بين ليلة وضحاها إقصاء مصادر الطاقة الرئيسية دون مراعاة ما يمكن أن يحدثه ذلك من توقُّف وشلل للاقتصاد العالمي؛ وبالتالي تضخم وكساد وبطالة، وما ينتج عنها من مشكلات أمنية واجتماعية خطيرة، ودون مراعاة أيضًا لأولويات كل دولة وظروفها، ومدى استعدادها للانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة، ومدى استعداد بنيتها التحتية لذلك.