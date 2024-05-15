أمانة جازان تطرح عددًا من الوظائف الهندسية لحملة البكالوريوس

أعلنت أمانة منطقة جازان، عن توفر عدد من الوظائف الهندسية لحملة البكالوريوس من الرجال والنساء، لشَغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد؛ اعتبارًا من يوم الأحد القادم ويستمر لمدة خمسة أيام.
وبيّنت الأمانة أن التخصصات المطلوب هي: (مهندس مدني، ومهندس مساحة، ومهندس تخطيط)؛ مشيرة إلى أن الشروط المطلوبة في المتقدم أو المتقدمة: أن يكون سعودي الجنسية، وأن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان، وقرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
ودعت الأمانة الراغبين في التقديم على الوظائف إلى الدخول من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).