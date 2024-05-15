أمانة جازان تطرح عددًا من الوظائف الهندسية لحملة البكالوريوس

وبيّنت الأمانة أن التخصصات المطلوب هي: (مهندس مدني، ومهندس مساحة، ومهندس تخطيط)؛ مشيرة إلى أن الشروط المطلوبة في المتقدم أو المتقدمة: أن يكون سعودي الجنسية، وأن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان، وقرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.