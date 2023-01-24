أول فبراير.. انطلاق أكبر مسابقة صيد بالمملكة في محمية الشمال للصيد المستدام
يشهد يوم الأربعاء المقبل 1 فبراير 2023، انطلاقَ أكبر مسابقة صيد في المملكة، والتي ستقام في محمية الشمال للصيد المستدام، وتستمر لمدة أسبوعين.
وكشفت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عن الفِرَق المتأهلة في مسابقة الصيد المستدام، وحددت عددًا من الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها من قِبَل المشاركين بمسابقة الصيد؛ أبرزها التقيد بالمناطق المحددة للصيد، وعدم سير المركبات في المسارات غير المخصصة، ومنع الاحتطاب وإشعال النار؛ حفاظًا على الغطاء النباتي بالمحمية، وتقديم معلومات تفصيلية عن أشخاص جميع المشاركين بالمسابقة، والوسائل والأدوات التي سيتم استخدامها مع كل فريق.
وأكدت الهيئة أنه يتعين على كل مشارك اختيار فريق واحد للمسابقة؛ على أن يكمل كل فريق (4) متسابقين أساسيين و(2) احتياط، كما تم تحديد (مركبتين) فقط لكل فريق للدخول إلى المحمية، وتكون مجهزة بأدوات الرحلة ومستلزمات الإعاشة والصيانة والسلامة، إضافة إلى السماح بعدد (4) صقور كحد أقصى للمشاركة في عملية الصيد، وألا يزيد عدد الحبارى التي يتم صيدها عن (2) لكل فريق.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقًا لشروط المسابقة؛ سيتم تقييم الفِرَق المشاركة، وتحديد الفائز بناءً على مجموعة من المعايير؛ منها الالتزام بالمحافظة على نظافة المحمية.
يشار إلى أن محمية الشمال للصيد المستدام، أطلقها الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في مطلع شهر ديسمبر الماضي، وتُعد الأولى من نوعها في المملكة؛ إذ تقع على مساحة (2000) كم² شمال شرق المملكة، وتبعد حوالى (265) كم عن منطقة حائل، وقرب مدينة تربة في الجزء الشمالي من محمية التيسية، نظرًا لكونها منطقة لاستيطان وعبور الحبارى.
وستوافيكم "سبق" بتغطيات مستمرة لأكبر مسابقة صيد في المملكة من محمية الشمال للصيد المستدام.