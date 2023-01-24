أول فبراير.. انطلاق أكبر مسابقة صيد بالمملكة في محمية الشمال للصيد المستدام

وكشفت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عن الفِرَق المتأهلة في مسابقة الصيد المستدام، وحددت عددًا من الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها من قِبَل المشاركين بمسابقة الصيد؛ أبرزها التقيد بالمناطق المحددة للصيد، وعدم سير المركبات في المسارات غير المخصصة، ومنع الاحتطاب وإشعال النار؛ حفاظًا على الغطاء النباتي بالمحمية، وتقديم معلومات تفصيلية عن أشخاص جميع المشاركين بالمسابقة، والوسائل والأدوات التي سيتم استخدامها مع كل فريق.