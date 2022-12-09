رئيس جمهورية القمر المتحدة: قمة الرياض العربية- الصينية تهدف لدعم السلام الدولي

وبيّن رئيس جمهورية القمر المتحدة أن "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية" ستسهم في إيجاد أفكار جديدة للشراكة العربية الصينية على أسس متينة وتعاون اقتصادي متكامل، مشيرًا إلى أن العلاقة مع الصين يسودها الاحترام المتبادل.