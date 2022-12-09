رئيس جمهورية القمر المتحدة: قمة الرياض العربية- الصينية تهدف لدعم السلام الدولي

أكد رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، أن العلاقات العربية الصينية تسعى إلى آفاق أكثر ازدهارًا وتقدمًا في مختلف مجالات التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال مشاركته في "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية" التي عُقدت اليوم في الرياض.
وأوضح أن هذه القمة ستسهم في توضيح السياسات بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى حماية المصالح العربية- الصينية ودعم السلام الدولي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.
وبيّن رئيس جمهورية القمر المتحدة أن "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية" ستسهم في إيجاد أفكار جديدة للشراكة العربية الصينية على أسس متينة وتعاون اقتصادي متكامل، مشيرًا إلى أن العلاقة مع الصين يسودها الاحترام المتبادل.