التعليم تلغي "دليل الخطط الدراسية" وتقر "المطور".. تعرّف على أهم الفروقات

أصدرت وزارة التعليم قرارًا بالعمل بدليل الخطط الدراسية "مطور"، والذي يتضمَّن الخطط الدراسية للعام الحالي 1444هـ، كما قررت بإيقاف العمل بدليل الخطط الدراسية الذي تمَّ إصداره في العام الدراسي الماضي ١٤٤٣ .
وشمل دليل الخطط الدراسية 1444 الذي أصدرته الوزارة أول أمس، جميع مدارس التعليم العام، ورياض الأطفال، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس التربية الخاصة، والتعليم المستمر، والمعاهد العلمية، ودار الحدث المكي والمدني، وبرامج الهوية الوطنية في المدارس العالمية.
وأوضحت الوزارة أنَّ دليل الخطط الدراسية 1444 يمثل المرحلة الثانية من تطوير الخطط الدراسية بما يتوافق مع نظام الفصول الدراسية الثلاثة، الذي أقرته الوزارة منذ العام الدراسي الماضي.
"سبق" اطلعت على الدليل المطور - الذي سيبدأ العمل به الأسبوع القادم مع بداية العام الجديد - وحصرت أهم الفروقات والتغيرات فيه عن الدليل المعمول به العام الماضي وذلك في النقاط التالية:
التعليم العام للمرحلة الابتدائية
زيادة حصص اللغة العربية في الفصل من 33 حصة إلى 36 حصة، وزيادة حصص مادة الرياضيات في الفصل الواحد من 33 إلى 35 حصة، حيث تم زيادة حصة للصف الأول ابتدائي وحصة للثاني ابتدائي، وزيادة مادة اللغة الإنجليزية من 12 حصة في الفصل إلى 18 حصة، لتكون حصص اللغة الإنجليزية ٣ حصص في الأسبوع لجميع الفصول من السنة الأولى حتى السادسة.
وتم تقليص حصص مادة التربية الفنية بدلاً من 12 حصة إلى 9 حصص، كما تم دمج مادة القرآن الكريم ومادة القرآن الكريم وتجويده ومادة الدراسات الإسلامية في مادة واحدة باسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وتقليص عدد الحصص بالفصل الدراسي من 38 حصة إلى 30 حصة، وبذلك يصل مجموع الحصص في الفصل الواحد للمرحلة الابتدائية 198 حصة.
خطط التعليم العام للمرحلة المتوسطة
زيادة حصص مادة الرياضيات بدلاً من 17 حصة في الفصل إلى 18 حصة، وزيادة حصص المهارات الرقمية إلى 8 حصص بدلاً من 6 حصص.
وتم دمج مادة القرآن الكريم ومادة الدراسات الإسلامية إلى مادة باسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وتقليص حصصها في الفصل الدراسي من 18 حصة إلى 15 حصة، وبذلك يصل مجموع حصص الفصل في المرحلة المتوسطة إلى 105 حصص.
خطط مدارس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية
زيادة حصص مادة اللغة العربية إلى 36 بدلاً من 30، وزيادة حصص مادة الدراسات الاجتماعية إلى 6 بدلاً من 3 حصص في الفصل، وزيادة حصص مادة الرياضيات إلى 35 حصة بالفصل بدلاً من 33، ومادة اللغة الإنجليزية إلى 18 حصة بدلاً من 12، وزيادة حصص مادة التربية الفنية إلى 9 حصص في الفصل بدلاً من 7، وزيادة مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس إلى 15 حصة بدلاً من 13 حصة.
وتم دمج مادة القرآن الكريم حفظ وتلاوة مع مادة الدراسات الإسلامية، باسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وتقليص عدد الحصص بالفصل الدراسي إلى 51 حصة في الفصل بدلاً من 72، وبذلك يصل عدد المواد إلى 11 مادة في الفصل.
خطط مدارس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلة المتوسطة
زيادة حصص مادة اللغة العربية إلى 12 بدلاً من 9، وزيادة حصص مادة الرياضيات إلى 18 حصة بالفصل بدلاً من 15، وزيادة مادة اللغة الإنجليزية إلى 12 حصة بدلاً من 9، وزيادة حصص مادة المهارات الرقمية إلى 8 حصص بدلاً من 6 في الفصل.
وتم دمج مادة القرآن الكريم (حفظ وتلاوة) ومادة الدراسات الإسلامية، باسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وتقليص عدد الحصص بالفصل الدراسي إلى 23 حصة في الفصل بدلاً من 34.
خطط التعليم العام للسنة الأولى المشتركة
تم إضافة مادة التربية المهنية في الفصل الدراسي الثاني بمجموع 3 حصص في الفصل، كما أضيف للفصل الثالث مادة باسم المعرفة المالية بـ 3 حصص للفصل.
ويصل عدد الحصص إلى 32 حصة في كل فصل، ويصل عدد المواد في الفصل الدراسي الأول إلى 7 مواد، كما تصل في الفصل الثاني والثالث إلى 3 مواد.
خطط التعليم العام للسنة الثانية الثانوية للمسارات التخصصية
تضمنت الخطة 5 مسارات: المسار العام، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي؛ وذلك بمجموع 32 حصة في الفصل الواحد و7 مواد لكل مسار.