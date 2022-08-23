التعليم تلغي "دليل الخطط الدراسية" وتقر "المطور".. تعرّف على أهم الفروقات

التعليم العام للمرحلة الابتدائية

زيادة حصص اللغة العربية في الفصل من 33 حصة إلى 36 حصة، وزيادة حصص مادة الرياضيات في الفصل الواحد من 33 إلى 35 حصة، حيث تم زيادة حصة للصف الأول ابتدائي وحصة للثاني ابتدائي، وزيادة مادة اللغة الإنجليزية من 12 حصة في الفصل إلى 18 حصة، لتكون حصص اللغة الإنجليزية ٣ حصص في الأسبوع لجميع الفصول من السنة الأولى حتى السادسة.