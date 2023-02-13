"القصيبي": الحكومة تتابع سلسلة من الإجراءات لمنع احتكار وكالات السيارات

وتابع: "المشكلة بدأت مع الجائحة وتحدياتها، انقلبت على مصانع السيارات فخف الإنتاج مقابل الطلب المستمر، بالإضافة إلى التحديات التي واجهناها في سلاسل الإمداد والشحن والإنتاج، وهذه التحديات كلها كانت عالمية أثرت على مصانع السيارات، وأدت إلى انخفاض أعداد السيارات التي تُصدّر لدول العالم بصفة عامة، وبالذات التي عليها طلب أو أكثر طلبية".