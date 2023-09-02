السينما السعودية الأعلى في المنطقة.. بإيرادات تخطت الـ535 مليون ريال

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن إيرادات السينما السعودية كانت الأعلى على مستوى المنطقة، حيث بلغت الإيرادات أكثر من 535 مليون ريال.
وقالت الهيئة إن التذاكر المباعة تجاوزت 10 ملايين ريال، وتجاوز عدد الشاشات 620 شاشة، وأكثر من 69 دار سينما، وتخطى عدد المقاعد 64 ألف مقعد.
وأشارت إلى أنها غطت أكثر من عشرين مدينة وبلغ عدد المشغلين أكثر من سبعة، وتجاوز عدد الأفلام السعودية المعروضة 33 فيلمًا.
وأضافت الهيئة أن الأعلى في شباك التذاكر كان فيلم: top gun: maverick بأكثر من 1.2 مليون تذكرة مباعة، وإيرادات دخل تجاوزت 84 مليون ريال.