"إغاثي الملك سلمان" يتكفّل بعلاج 42 مريض سرطان من غزة في الأردن ضمن جهود إنسانية متواصلة

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تكفّل بعلاج 42 مريضًا بالسرطان من القادمين من قطاع غزة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن مشروع إنساني متكامل يهدف لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة للفئات الأكثر حاجة.
ووصل يوم أمس الأول 30 مريضًا إلى الأردن، حيث جرى نقلهم مباشرة إلى مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، لبدء الفحوصات الطبية والانخراط في برامج العلاج المكثف تحت إشراف فرق طبية متخصصة. فيما يواصل 12 مريضًا آخرون، سبق وصولهم، تلقي العلاج ضمن نفس المشروع.
ويشمل الدعم المُقدّم من المركز التكفّل الكامل بجميع النفقات المعيشية للمرضى ومرافقيهم، بما في ذلك الإقامة والتنقل، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبالتنسيق مع الجهات الأردنية وسفارة المملكة لدى الأردن لضمان وصول المرضى بأمان وراحة.
ويُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة وقع اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة الحسين للسرطان في عام 2024م، بهدف إنقاذ أكبر عدد ممكن من مرضى السرطان من سكان قطاع غزة الذين حُرموا من العلاج بسبب الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.
ويأتي هذا المشروع تأكيدًا لالتزام المملكة العربية السعودية برسالتها الإنسانية في مساندة المحتاجين حول العالم، وترسيخًا لمكانتها كمنارة عالمية للعمل الإغاثي والإنساني.