"إغاثي الملك سلمان" يتكفّل بعلاج 42 مريض سرطان من غزة في الأردن ضمن جهود إنسانية متواصلة

ووصل يوم أمس الأول 30 مريضًا إلى الأردن، حيث جرى نقلهم مباشرة إلى مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، لبدء الفحوصات الطبية والانخراط في برامج العلاج المكثف تحت إشراف فرق طبية متخصصة. فيما يواصل 12 مريضًا آخرون، سبق وصولهم، تلقي العلاج ضمن نفس المشروع.