وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي واستعرضا العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين البلدين

وأكّد وزير الدفاع، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ووقف التهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على استعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق السلام العادل والشامل.