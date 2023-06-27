إعاقة خمسيني لم تمنعه عن خدمة الحجاج ضاربًا أروع الأمثلة بالتطوع

وأوضح الوهيبي أنه منذ تعرضه للإصابة بشلل الأطفال وهو يمارس حياته بشكل طبيعي مع أقرانه منذ كان طفلًا، مرورًا بالمراحل الدراسية وحتى أصبح معلمًا، مشيرًا إلى أنه بدأ التطوع مع الكشافة منذ 30 عامًا، سواء في المدرسة أو في حياته بشكل عام؛ حيث تميز مع كشافيه على مستوى المحافظة وعلى مستوى المملكة بشكل عام، وحققت وحدته الكشفية الكثير من الإنجازات، إضافة إلى مشاركته المستمرة في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج.